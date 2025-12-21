Calcio

GERENZANO / TRADATE – Nel campionato di calcio di Prima categoria, si è arrivati alla 15′ giornata che è l’ultima del girone di andata, oggi nel gruppo A la vittoria esterna del Tradate Abbiate vincitore 3-1 sul campo del Luisago Grandate (reti tradatesi di Knouzi, Rossoni e Moretta). In classifica guida l’Ardita con 31 punti, Tradate Abbiate settima con 22 punti.

Mentre nel girone la Gerenzanese invece ha perso 2-1 sul campo dei comaschi del Montesolaro. Per quanto concerne la classifica, Gerenzanese con 21 punto è a metà adesso ma deve iniziare a guardarsi alle spalle; al comando l’Atletico Schiaffino con 37 punti.

(foto Tradate Abbiate: esulanza dopo un gol in campionato)

