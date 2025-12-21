Calcio

SARONNO- Nella seconda categoria di Legnano, l’Amor Sportiva ospita la Pro Novate, entrambe alla ricerca di uno scatto per chiudere il girone invernale più vicini alla zona playoff. Entrambe le squadre lottano, ma al termine della gara non vince nessuno: un gol per parte e un punto condiviso. A mettere la firma sul tabellino sono per i padroni di casa Zani, a cui risponde Mari per la Pro Novate. Il Dal Pozzo, ospite del Mazzo 80 perde in una gara combattuta per 3 a 2

Nel girone di Varese, il Cistellum vuole e deve vincere per chiudere il girone invernale in vetta alla classifica. Ospita la Borsanese, che non ha scampo a Cislago: 3 a 0 sugli ospiti e primo posto confermato.

LE CLASSIFICHE

VARESE

Cistellum 2016 31, Città di Samarate 30, San Marco 29, Sommese 1920 29, Mercallo 28, Jeraghese 1953 24, Torino Club Marco Parolo 23, Busto 81 Calcio 22, Calcio Olgiate 20, Angerese 19, Arsaghese 18, Amici dello Sport 14, Borsanese 14, Azalee Gallarate 1980 12, Ardor A.S.D. 11, Calcio Lonate Pozzolo 6

LEGNANO

Polisportiva Or. Pa. S. 34, Robur 32, Oratorio Lainate Ragazzi 28, Dal Pozzo 26, Legnanese 26, Victor Rho 24, Pro Novate 22, Ardor Bollate 22, Amor Sportiva 22, Mazzo 80 20, Oratorio San Francesco 19, Union Oratori Castellanza 15, Virtus Cantalupo 13, Pro Juventute 13, San Luigi Pogliano 9, Oratorio Passirana 4