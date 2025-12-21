Sport

MISINTO – Ultimo tango del girone di andata per Cogliatese e Misinto. La posta in gioco è alta, oltre ai tre punti in palio c’è anche la voglia da parte di entrambe le formazioni di portarsi a casa il derby.

I biancoverdi cominciano meglio, al 5’ Salerno fa la barba al palo con un mancino rasoterra dal limite, un minuto dopo Barlusconi dopo una bella combinazione si presenta a tu per tu con Ortolan che in due tempi salva il risultato. Cresce la Cogliatese che spinge sulle fasce e si rende pericolosa su palle inattive. Al 12’, proprio su una punizione dalla trequarti crossata dentro da Cimnaghi, Pastore calcia al volo sulla respinta fuori, il tiro viene intercettato da Donghi che è bravissimo a controllare e a freddare Mercorillo, 0-1. La rete dà fiducia alla Cogliatese che va in crescendo e controlla la gara. Al 34’, ecco il raddoppio, corner di Cimnaghi sul secondo palo, Banfi la rimette dentro di testa e in spaccata arriva con perfetto tempismo Murari che da due passi la mette dentro, 0-2. Sembra tutto andare per il verso giusto per la squadra di Biemmi ma al 43’ l’incontro si riapre, punizione messa dentro dalla metà campo, Ortolan è incerto in uscita e Salerno lo anticipa di testa, 1-2.

La ripresa si apre con una gigantesca chance per il gol dell’1-3, Cimnaghi fa partire un gran destro destinato all’angolino ma Mercorillo con un sensazionale colpo di reni riesce a deviare con la punta delle dita. Con qualche sostituzione il Misinto ritrova energie e si rende pericoloso, al 70’ El Kharsi spreca calciando alle stelle da ottima posizione. Nel fortino biancoverde ogni disattenzione si paga cara e così sarà al 78’, su un rinvio troppo debole la squadra di Basilico recupera palla e dal limite dell’area Frangi fa partire una conclusione impeccabile che si infila sotto l’incrocio, 2-2. Entrambe le formazioni provano a vincerla nel finale, con l’ultima grandissima occasione su punizione di Zezza, la sfera è diretta sotto il sette ma Ortolan riesce con un intervento prodigioso a sventare il pericolo. Triplice fischio, finisce 2-2.

Derby dolce-amaro per la Cogliatese che, in vantaggio di due reti, ha subìto la rimonta da un Misinto duro ad arrendersi e molto ostico da affrontare sul proprio terreno di gioco. La squadra di Biemmi chiude il girone di andata al decimo posto ma con ottime prospettive per il girone di ritorno. Ora la pausa natalizia, si riprenderà domenica 11 gennaio contro il Molinello secondo in classifica.

Misinto – Cogliatese : 2-2

MISINTO : Mercorillo, Frangi, El Kharsi, Gatti, Bellusci, Cattaneo F., Riva, Giordano, Barlusconi, Cantore, Salerno. A disposizione : Bettini, Greco, Parenti, Cattaneo L., Artuso, Peverelli, Pecin, Cederle, Zezza. All. Basilico

COGLIATESE : Ortolan, Belotti, Rose, Murari, Pastore, Pivato, Donghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Quaggelle. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Avella, Cappelletti, Corona, Cuzzolin, Muraca, Pascale G., Pascale K. All. Biemmi

Marcatori : 12pt Donghi (C), 34pt Murari (C), 42pt Salerno (M), 33st Frangi (M)