Calcio Eccellenza, Caronnese corsara con l’Ardor Lazzate
21 Dicembre 2025
LAZZATE – E’ l’ultima partita del girone di andata nonchè l’ultimo match di campionato del 2025 questo Ardor Lazzate-Caronnese che i rossoblù di mister Michele Ferri disputano in trasferta nella domenica pre natalizia. Agli ordini di Marco Castello da Ercolano la partita inizia puntuale alle 15. E termina con un successo che lascia la Caronnese in zona playoff mentre l’Ardor Lazzate è ultimissima.
La cronaca – L’incontro si apre al 6’ con un forte tiro dalla corta distanza di Mauri sul quale risponde il numero uno rossoblu’ Vergani con una poderosa respinta in angolo. La Caronnese spinge in avanti ma la retroguardia locale è brava ad intercettare gli inserimenti dei caronnesi.
Al 25’ ci prova Grillo con un diagonale che si spegne sopra la traversa della porta rossoblu.
Al 36’ da una respinta a seguito di mischia in area ci pensa Ortelli dal limite dell’area con un gran tiro al volo a mezza altezza ad infilare nell’angolino gonfiando la rete: 0-1.
Al 43’ su assist di Cannizzaro si evidenzia Vitofrancesco con un gran diagonale che quasi imbecca la traversa della porta dei padroni di casa.
Nella ripresa al 6’ la Caronnese raddoppia: calcio d’angolo di Bugno, sponda di Ortelli e Cannizzaro finalizza con una precisa incornata che gonfia la rete: 0-2.
Al 20’ su calcio d’angolo di Bugno tocca ancora a Cannizzaro di testa impegnare Ferrara alla parata.
Al 25’ il neo entrato Ghibellini entra in area e calcia potente in porta costringendo l’estremo difensore avversario alla parata.
Al 27’ arriva la tripletta rossoblu: corner – assist calciato da Vitofrancesco e Vaghi insacca: 0-3.
Al 37’ Cazzaniga accorcia lo score con un rasoterra da fuori area: 1-3.
Al 41’ Vitofrancesco prende palla, entra in dribbling in area e crossa per Terrini che al tiro sfiora il sette.
Al 49’ Priola con un bel colpo di testa porta il risultato sul 2-3 finale.
Ardor Lazzate-Caronnese 2-3
ARDOR LAZZATE: Ferrara, Galimberti (36′ st Pasqual), Mauri, Altieri (24′ st Citterio), Priola, Bagatin, Grillo, Di Giuliomaria, Radojicic (16′ st Panzani), Panatti, Cazzaniga. A disposiione De Gennaro, Vianello, Soldi, Cocozza,, Matteucci, Zermo. All. Ghidelli.
CARONNESE: Vergani, Vaghi, Dilernia, Cannizzaro (41′ st Tumino), Galletti, Sorrentino, Vitofrancesco, Ortelli (34′ st Terrini), Colombo (11′ st Ghibellini), Bugno (24′ st Cerreto), Malvestio (41′ st Cappi). A disposizione Colombo, Inviti, Signorile, Corno. All. Ferri.
Arbitro: Castello di Ercolano (Vago di Busto Arsizio e Desiderato di Legnano).
Marcatori: 36′ pt Ortelli (C), 6′ st Cannizzaro (C), 27′ st Vaghi (C), 37′ st Cazzaniga (A), 49′ st Priola (A)
Espulsi: Panzani (A).
(foto archivio: Cannizzaro della Caronnese)
21122025