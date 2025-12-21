Calcio

SARONNO – Dopo il pareggio nel derby con la Caronnese in trasferta rimediato la scorsa domenica, il Fbc Saronno ritorna oggi 21 dicembre allo stadio Colombo Gianetti di Saronno per disputare la diciassettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia contro l’Altabrianza Tavernerio.

Per restare attaccati al treno di testa sarà importante conquistare tre punti chiudendo, così, il girone in piena zona play-off fino al 2026 vista la pausa natalizia che interromperà il campionato fino al prossimo 4 gennaio. Il calcio d’inizio è in programma alle 14.30, orario in cui si disputerà anche, tra le altre, Ardor Lazzate-Caronnese e Solbiatese-Vigevano, sfide importanti per le sorti della classifica in ottica play-off.