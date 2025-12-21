Calcio Eccellenza, Fbc Saronno ko: la doppietta di Citterio va volare l’Altabrianza Tavernerio
21 Dicembre 2025
SARONNO – Il Fbc Saronno mette in mostra una prestazione negativa nella sedicesima giornata di campionato disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 dicembre allo stadio comunale di Saronno Colombo Gianetti contro l’Altabrianza Tavernerio, complice anche un contestato cartellino rosso rimediato nel finale del primo tempo che ha complicato una partita già di per sé non semplice.
Dopo un primo tempo privo di particolari emozioni se non il contestato cartellino rosso estratto dal direttore di gara nei confronti di De Vincenzi in seguito ad un fallo su Barlocco, il match si sblocca al 18′ della ripresa con Citterio che porta in vantaggio i comaschi con una perfetta conclusione rasoterra dal limite dell’area che spiazza l’estremo difensore saronnese. Dopo poco meno di cinque minuti arriva il raddoppio, ancora una volta con Citterio che insacca in rete il pallone dello 0-2 concretizzando una bellissima azione personale. La prima e unica reazione del Saronno arriva sul finale con il subentrato Cabezas che conclude di testa in porta sugli sviluppi di un corner, bravo il portiere comasco a negargli il goal.
Il Fbc Saronno, dunque, non sfrutta una sfida sulla carta “semplice” e chiude con una sconfitta il girone di andata al quinto posto a pari merito con la Besnatese a 25 punti allontanandosi da Solbiatese, Legnano e Caronnese, reduci oggi tutte da una vittoria.
Fbc Saronno-Altabrianza 0-2
FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto (29’ st Cabezas), Viganò, Raimondo, Ruschena; De Vincenzi, Ientile (36’ st Manfron), Mira, Benedetti; Cocuzza, Vassallo (23’ st Serra). A disposizione Norrito, Quaglio, Tibaldo, Hasanaj, Modenesi, Degano. All. Tricarico.
ALTABRIANZA (4-3-3): Perniola; Liserani C. (15’ st Invernizzi), Ambrosini, Galimberti S., Barlocco; Comberiati, Signorello (38’ st Ciapparelli), Isacco (15’ st Sala); Citterio (34’ st Colombo), Pedrabissi (41’ st Galimberti L.), Liserati M. A disposizione Braga, Ballabio, Masciadri, Pinotti. All. Stincone.
