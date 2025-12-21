Calcio

CESATE- Nel turno di Promozione sorridono Ceriano Laghetto e Aurora Cantalupo, mentre restano a bocca asciutta S.C. United e Universal Solaro. I cerianesi conquistano tre punti pesanti superando di misura la Castanese, una vittoria che dà continuità e solidità alla classifica. Colpo esterno invece per l’Aurora Cantalupo, che passa sul campo dello S.C. United con una prova concreta e ordinata, lasciando i padroni di casa a mani vuote dopo una gara equilibrata ma povera di occasioni. Proprio lo United incappa così in una sconfitta che frena la sua corsa, mentre il Solaro non va oltre lo 0-0 sul campo del Vighignolo, un pareggio che muove la classifica ma lascia un po’ di rammarico per le occasioni mancate.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Inveruno-Acc. Vittuone 1-1 Reti: Raso (I), Santobuono (V)

Canegrate-Gallarate 2-1 Reti: Borsani (C), Frau (C), Guarda (G)

Ceriano Laghetto-Castanese 1-0 Reti: 11′ st Politi

Luino-Ispra 2-1 Reti: 10′ pt Gardoni (L), 45′ pt Iulita (I), 45′ st Rig. Testa (L)

S.C. United-Aurora Cantalupo 0-1 Reti: 11′ pt Bianchi

Verbano-Morazzone 1-2 Reti: 33′ pt Rig. Zani (M), 22′ st Azzimonti (V), 38′ st Pedrotti (M)

Vighignolo-Universal Solaro 0-0

Accademia BMV-Gavirate 2-0 Reti: 17′ pt Loche, 44′ st Rig. Fantaziu