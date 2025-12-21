Calcio Serie D: girone B, Varesina ko nel finale a Venegono Superiore
21 Dicembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Continua il momento difficile della Varesina, battuta 2-1 in casa dal Caldiero Terme. I rossoblù trovano il pareggio nel finale con Baud Banaga, ma al 45’ st subiscono la beffa definitiva: a firmare il gol da tre punti per gli ospiti è Mattia Mauri, ex di turno. Un risultato che lascia la Varesina ferma a quota 13 punti in classifica.
Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Girone B – risultati e marcatori
Brusaporto-Oltrepò 0-1
Rete: 26’ st Franceschinis.
Castellanzese-Virtus CiseranoBergamo 3-1
Reti: 35’ pt Rusconi (C), 37’ pt Chessa (C), 43’ pt De Felice (V), 15’ st Boccadamo (C).
Leon-Casatese Merate 0-0
Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-1
Reti: 43’ pt Schiavino (S), 15’ st Samotti (FC).
Pavia-Chievo Verona 0-2
Reti: 11’ pt Paloschi, 40’ st Visinoni.
Scanzorosciate-Real Calepina 1-2
Reti: 44’ pt Lugnan (RC), 10’ st Valois (S), 33’ st Brero (RC).
Villa Valle-Breno 4-0
Reti: 36’ pt Semprini, 6’ st Ravasi, 29’ st Semprini, 39’ st Semprini.
Vogherese-Milan Futuro 2-2
Reti: 32’ pt Palma (V), 34’ pt Ibrahimovic (M), 17’ st Zito (V), 26’ st Borsani (M).
Varesina-Caldiero Terme 1-2
Reti: 23’ pt Gentile (C), 40’ st Baud Banaga (V), 45’ st Mauri (C).
Classifica
Folgore Caratese 35, Chievo Verona 32, Brusaporto 31, Casatese Merate 30, Villa Valle 29, Milan Futuro 28, Castellanzese 24, Leon 24, Virtus CiseranoBergamo 24, Caldiero Terme 23, Oltrepò (-1) 22, Breno 21, Real Calepina 17, Scanzorosciate 17, Varesina 13, Vogherese 13, Pavia 12, Sondrio 11.
