Città

SARONNO – In piscina c’è sempre un momento della giornata in cui la quiete del bordo vasca sembra dire tutto: l’acqua che scorre, gli impianti che lavorano, gli utenti che arrivano uno dopo l’altro. È in quell’equilibrio silenzioso che Alessandro Fontanari ha costruito la sua storia professionale, iniziata nel 1989 e mai interrotta. Una storia che oggi racconta lui stesso: “Sono Alessandro Fontanari e sono il manutentore della piscina di Saronno. Lavoro in questo impianto dal 1989” .

Il percorso parte dal bordo vasca, con il ruolo di assistente bagnanti e istruttore di nuoto, per poi cambiare direzione nel 2000: “Ho iniziato come assistente bagnanti e istruttore di nuoto per poi passare nel 2000 assunto con il ruolo di manutentore, un lavoro che mi ha sempre appassionato” .

La manutenzione, per lui, non è solo tecnica. È cura. È attenzione alle persone. “Per me fare manutenzione non significa solo riparare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici, ma significa soprattutto garantire la sicurezza delle persone che frequentano la struttura” .

Un impegno che va dal verde esterno ai controlli quotidiani dell’acqua: “Si va dal taglio periodico del verde ai controlli quotidiani dei livelli di cloro e pH dell’acqua” .

Eppure, la sua prima vocazione non l’ha mai lasciata tanto che prosegue il rapporto con gli utenti e l’inclusione nello sport oggi è anche referente per la disabilità per la Rari Nantes Saronno.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09