Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un tombino mancante è stato segnalato in via Cabella, dove nelle scorse ore un cittadino ha documentato la situazione con una foto pubblicata sui social. Il problema è stato segnalato anche direttamente al Comune tramite email, per consentire un intervento rapido e la messa in sicurezza della carreggiata.

L’episodio si inserisce in un contesto che negli ultimi giorni ha già fatto registrare diversi casi analoghi nella zona, con furti notturni di tombini segnalati in più punti del territorio. Situazioni che rappresentano un rischio concreto per automobilisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la visibilità è ridotta. L’auspicio è che l’intervento avvenga in tempi brevi e che vengano intensificati i controlli per contrastare un fenomeno che sta creando disagi e preoccupazione tra i residenti.

(foto dai social, il tombino mancante a Caronno Pertusella. Il particolare di una immagine comparsa su Fb)

21122025