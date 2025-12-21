iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto ieri mattina all’asilo nido comunale di Castiglione Olona un momento di scambio degli auguri natalizi con le famiglie. Un’occasione di incontro e condivisione che ha contribuito a rendere ancora più caldo il clima che accompagna le festività.

L’iniziativa, presente anche il sindaco Giancarlo Frigeri, ha rappresentato un momento di vicinanza tra educatrici, bambini e genitori, in un contesto che l’amministrazione descrive come luogo di crescita quotidiana, fondato su esperienze educative, attenzione e cura.

Dal Comune è arrivato un ringraziamento alle famiglie per la fiducia dimostrata e allo staff educativo per l’impegno e la passione con cui svolge il proprio lavoro. I bambini e le educatrici dell’asilo nido comunale hanno infine rivolto un augurio di buon Natale a tutte le famiglie, con l’auspicio di vivere giorni di serenità e momenti da condividere insieme.

(foto: staff dell’asilo col sindaco)

