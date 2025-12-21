Comasina

CESANO MADERNO – Da alcuni giorni sono in corso interventi per risolvere problemi di interruzione dell’energia elettrica e ripristinare l’illuminazione pubblica in alcune vie del centro cittadino. Le criticità riguardano in particolare via Milano, via Piave, via Sant’Ambrogio e le strade parallele.

I tecnici di City Green Light hanno già effettuato diversi interventi nel corso della settimana, che inizialmente sembravano aver risolto la situazione. Nella serata di ieri, però, i disservizi si sono nuovamente ripresentati.

Secondo quanto comunicato dal Comune, si tratta di un guasto importante, di cui sono ancora in fase di individuazione le cause. Per questo motivo, nella zona interessata l’illuminazione risulta spenta. Dalle prime ore di questa mattina le squadre sono tornate al lavoro sul posto con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema. L’amministrazione civica cesanese confida in un ripristino della situazione in tempi brevi.

(foto: interventi in corso a Cesano Maderno per ovviare al guasto)

