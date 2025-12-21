Città

SARONNO – Giovedì 11 dicembre dalle 10 alle 11:30 nella palestra della scuola secondaria di primo grado “ L. da Vinci” si è tenuto un incontro per le classi terze alla presenza di professionisti appartenenti a diversi campi lavorativi che hanno raccontato agli studenti l’amore per il proprio lavoro.

L’incontro, che rientra nel progetto di orientamento della scuola, è stato un’ occasione di confronto per ascoltare esperienze reali e per comprendere i percorsi di formazione che portano a diverse carriere, offrendo spunti di riflessione sulle aspirazioni e sul tema della scelta.

Il primo ad intervenire è stato Roberto Banfi che ha sottolineato come la carriera di un professionista non sia lineare e che ha raccontato i sacrifici che deve affrontare uno studente lavoratore. Dopo aver invitato i presenti a chiamarla avvocata e non avvocato, Francesca Ruffini ha raccontato agli studenti come il suo lavoro la porti ad avere grandi responsabilità, infatti si occupa di divorzi e genitorialità. È poi intervenuto il dirigente dell’Ic “L. da Vinci” di Saronno, Gabriele Musarò, che, dopo essersi soffermato sulla sua vita lavorativa, ha spronato gli studenti a credere nelle proprie potenzialità.

Il quarto ad intervenire è stato l’assicuratore Giuseppe Stellini che ha spiegato agli studenti che si può avere successo anche senza andare all’università.

L’infermiera Silvia Colombo, invece, ha raccontato ai presenti come ha maturato l’idea di intraprendere la professione che ha esercitato con grande entusiasmo. Il penultimo intervento è stato quello di Giancarlo Di Matteo che ha sottolineato la differenza tra “fare il carabiniere” ed “essere un carabiniere”, per poi riflettere sui momenti nei quali ha sperimentato il fallimento di non essere riuscito a salvare delle vite umane.

Infine gli studenti hanno ascoltato Valentina Chierici che, all’età di dieci anni ha confidato alla sua maestra: “Da grande voglio fare la dottoressa dei bambini”. Oggi Valentina Chierici è una neonatologa appassionata del suo lavoro. Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria “L. da Vinci” di Saronno, attraverso il dialogo e il racconto di chi ha già intrapreso la propria strada, hanno così compreso quanto la curiosità, l’impegno e la passione siano fondamentali per costruire il proprio futuro.

Gli studenti della classe 3^E

(foto archivio)