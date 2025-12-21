Primo piano

SARONNO – “La scelta di portare, a sorpresa, il programma integrato d’intervento sull’area ex Isotta Fraschini in variante al Pgt nasconde molte insidie. Gli argomenti su cui approfondire il dibattito non sono di poco conto e la fretta di solito non è mai buona consigliera”.

Inizia così la nota di Roberto Strada sull’approdo in consiglio comunale del progetto.

“Sui contenuti credo che ci siano almeno tre aspetti su cui aprire il dibattito.

L’attuale coalizione non può trascurare i punti di forza che l’hanno resa vincente al ballottaggio: ascolto, partecipazione e senso della comunità, dialogo e inclusione, a poche ore dal Natale non può presentare a sorpresa una variante al Pgt di tale portata su un argomento così importante e centrale per il futuro di Saronno.

Con il Consiglio Comunale del 22 dicembre di fatto si “seppellisce” definitivamente il Parco pubblico, declassandolo a “proprietà privata asservita ad uso pubblico”, con tutti i risvolti che implica.

Una scelta che priva la città di circa 60.000 mq di terreni che il Pgt attuale proprio per la scarsità di suolo libero assegnava alle esigenze di verde della città, dire che nella sostanza sull’area verde in progetto non cambia nulla , non è poi così vero.

Manca il crono programma degli interventi su tutta l’area interessata.

Crono programma che (è vero) diventa superfluo dal momento che l’ente pubblico perde il suo ruolo di pianificatore a fianco della proprietà rinunciando al 50 % dell’area.

A fronte di queste valutazioni, rilevando la buona concertazione con la proprietà fino ad ora effettuata, per una necessaria condivisione con l’intera città, per mantenere fermo il principio del confronto, del dialogo e della partecipazione e considerando che un approfondimento delle valutazioni tecniche sia necessario, auspicherei che la maggioranza e la sindaca Ilaria Pagani scegliessero di ritirare momentaneamente la variante del Piano Isotta, informando adeguatamente i cittadini sugli aspetti e le conseguenze della proposta che si vorrebbe portare all’approvazione.

—