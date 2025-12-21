Città

SARONNO – “Non solo il centrodestra vorrebbe costruire con i soldi dei saronnesi un parcheggio per pendolari al posto di un parco, ma secondo quanto dichiara il leghista Angelo Veronesi vorrebbe che il Comune di Saronno si facesse carico anche dei costi di costruzione e di manutenzione del futuro parco all’ex Isotta Fraschini, invece che imputarli tutti e per sempre sul privato”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno che risponde all’intervento del segretario del Carroccio sull’ex Isotta e in particolare sulle scelte legate alla realizzazione e manutenzione del parco.

“Veronesi, infatti, si lamenta che l’area verde centrale non venga ceduta al Comune, ma che diventi “un’area privata a uso pubblico” con costi a carico “sine die” del privato, cosa che sarebbe un “trattamento di estremo favore”.

Nella realtà, invece, l’Amministrazione ha operato in questo modo proprio per tutelare e vincolare l’interesse pubblico. Dal punto di vista urbanistico, infatti, la supposta mancata “monetizzazione” del parco di cui Veronesi parla non produce in questo caso alcun vantaggio per l’attuatore, perché il parco resterà per sempre a uso pubblico e senza costi di manutenzione per il Comune.

Diverso sarebbe stato se, come in altri casi, l’attuatore avesse “monetizzato” e poi destinato l’area a funzioni private, ovvero avesse per esempio recintato il parco e l’avesse messo a servizio solo dei nuovi residenti, ma non sarà così. Aggiungiamo che, a maggior tutela dei cittadini saronnesi, il tutto verrà gestito attraverso un apposito regolamento da stilare prima dell’approvazione.

Veronesi poi sbaglia anche sui numeri del parco, che in totale e senza contare altri 20.000 mq di piazze e spazi pubblici, sarà di ben 82.994 mq, mentre lui lascia intendere che sia circa 30.000. Altro che balla del “giardino condominiale”.

Se la Lega tutela l’interesse pubblico in questo modo, non stupisce che quando amministravano loro la città abbia dovuto sorbirsi sette nuovi supermercati e zero parchi pubblici. Stiamo lavorando per qualcosa di molto diverso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09