CARONNO PERTUSELLA – Una colonna di fumo densa e scura, visibile anche da Saronno, ha attirato l’attenzione nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre: attorno alle 11 si è sviluppato un incendio all’interno di un rimessaggio di camper in vicolo Varese. Le fiamme si sarebbero sprigionate da uno dei veicoli parcheggiati, propagandosi rapidamente agli altri mezzi presenti nell’area.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per oltre un’ora, fino a quando, intorno alle 12.30, la colonna di fumo si è lentamente dissolta, segno dell’avvenuto spegnimento.

La situazione ha destato grande curiosità anche nei dintorni: molti clienti del vicino centro commerciale La Varesina, notando il fumo e sentendo le sirene, hanno attraversato la strada per avvicinarsi e osservare da vicino le operazioni dei soccorritori, cercando di capire cosa stesse accadendo.

Sul posto è stato soccorso un uomo di 55 anni: le sue condizioni non sono apparse gravi, ma per precauzione è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.

Restano in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire con esattezza la dinamica dell’incendio e a individuare le cause che hanno dato origine al rogo.

