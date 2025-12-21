Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 20 dicembre, spiccano gli sviluppi del consiglio comunale di Saronno, con interventi intensi e momenti fuori dall’ordinario. Ampia attenzione anche per l’incidente che ha paralizzato il traffico in viale Lazzaroni e per la grinta di una concorrente saronnese a The Voice Senior.

Durante il consiglio comunale di Saronno, un 14enne ha preso la parola portando una testimonianza diretta sulla paura vissuta dai ragazzi in città, suscitando emozione e riflessione tra i presenti.

Il traffico è rimasto bloccato in viale Lazzaroni a causa di un tamponamento che ha richiesto l’intervento dei soccorsi; le immagini documentano la complessità dell’intervento.

La seduta del consiglio comunale è proseguita fino alle 3 di notte tra discussioni serrate e problemi tecnici, tra cui un malfunzionamento al riscaldamento che ha reso l’ambiente poco accogliente.

Non sono mancati momenti di tensione e scambi accesi durante il consiglio, con botta e risposta tra consiglieri in un clima da tutti contro tutti, che ha animato la lunga serata politica.

Francesca Visentin ha portato grinta e stile sul palco di The Voice Senior, ma non è riuscita ad accedere alla superfinale, lasciando comunque un’impressione forte sul pubblico.

