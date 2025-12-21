Comasco

LOMAZZO – È attiva a Lomazzo la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, un’iniziativa rivolta a grandi e piccoli che accompagnerà il periodo natalizio fino a metà gennaio. La pista, inaugurata nei giorni scorsi, resterà aperta sino al 18 gennaio e rappresenta un’occasione di svago per famiglie, bambini e ragazzi.

La struttura utilizza ghiaccio sintetico ed è pensata per permettere l’attività anche ai meno esperti. Gli orari di apertura prevedono, dal lunedì al venerdì, l’accesso nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Nei fine settimana l’apertura è estesa anche alla mattina, dalle 10.30 alle 12, e al pomeriggio dalle 14 alle 19.

Per quanto riguarda i costi, l’ingresso ha un prezzo di 5 euro per un’ora di utilizzo della pista, mentre il noleggio dei pattini è disponibile al costo di 2 euro.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato sarà infatti destinato a progetti socio-culturali del Comune. La gestione della pista è affidata alle associazioni di Lomazzo e a cittadini volontari, ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per la collaborazione. Proprio per questo motivo, come indicato nel volantino, gli orari potrebbero essere soggetti a variazioni.

(foto archivio)

21122025