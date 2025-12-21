Altre news

SARONNO – Domenica 21 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco delle ore diurne. Non sono attese precipitazioni durante la giornata, ma nel corso della notte sono previsti deboli fenomeni piovosi.

Le temperature rimarranno piuttosto contenute: la massima non supererà i 9°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 7°C. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali: al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. Non risultano attive allerte meteo per la giornata odierna.

La situazione si inserisce in un contesto di maggiore umidità sulla Lombardia, con cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti. In particolare, anche nel resto della regione dominano le nubi basse, specie sulle pianure occidentali e pedemontane. Alcune schiarite saranno possibili sulle aree alpine e prealpine, ma tenderanno a ridursi in serata. I venti si manterranno deboli, in rotazione dai quadranti nord-orientali verso quelli sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

