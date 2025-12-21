Calcio

SARONNO – Ultima domenica dell’anno per quanto concerne il calcio locale. In serie D per la 17′ giornata c’è Varesina-Caldiero terme con arbitro Gabriele Iorfida di Collegno (assistenti Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia e Dario Gherardini di Faenza).

In Eccellenza, sempre 17′ giornata, il derby Ardor Lazzate-Caronnese (alle 15) sarà arbitrato da Marco Castello di Ercolano (assistenti Federico Vago di Busto Arsizio e Lorenzo Desiderato di Legnano), e Fbc Saronno-Altabrianza con arbitro Simone Meazza di Abbiategrasso (Pietro Rubino di Cinisello Balsamo e Mario Speranza di Milano).

In Promozione, 15′ giornata, nel girone B Rovellasca 1910-Grentacardia con arbitro Younes Kourif di Gallarate, nel girone C Ceriano Laghetto-Castanese con arbitro Matteo Bidorini di Gallarate; Sc United-Aurora con arbitro Dario Nigro di Saronno, e Vighignolo-Universal Solaro con arbitro Nicolo’ Panaino di Busto Arsizio.

In Prima categoria, 15′ giornata, girone A Luisago Grandate-Tradate Abbiate con arbitro Alessandro Nocera di Como. Nel girone B Montesolaro-Gerenzanese con arbitro Samuele Sala di Seregno.

In Seconda categoria, 15′ giornata, girone R Amor sportiva-Pro Novare con arbitro Francesco Ciocci di Legnano, Mazzo 80-Dal Pozzo con arbitro Alessandro Antonio Bianchi di Legnano e Pro Juventute-San Luigi con arbitro Andrea Garofoli di Legnano. Nel girone S il derby Cgds Misinto-Cogliatese con arbitro Mattia Di Napoli di Seregno.

21122025