Città

SARONNO – Chi passeggia nel centro storico durante il Natale 2025 è soprattutto un visitatore adulto, con buona capacità di spesa e disposto a fermarsi più a lungo rispetto al passato. È questo l’identikit che emerge dai dati Analytics di Confcommercio Uniascom provincia di Varese, raccolti nei primi due weekend natalizi, sabato 29 e domenica 30 novembre e sabato 6 e domenica 7 dicembre.

L’analisi, basata sul monitoraggio degli utenti over 18, restituisce l’immagine di una città che non attira solo più persone, ma intercetta un pubblico stabile e fidelizzato. Le fasce d’età più rappresentate sono quelle tra i 45 e i 54 anni, che coprono il 26% delle presenze, e tra i 55 e i 64 anni, con il 23%. Insieme costituiscono circa la metà dei visitatori complessivi. Si tratta di un target maturo, generalmente caratterizzato da una maggiore propensione alla spesa e da una frequentazione consapevole del centro.

A colpire è anche la provenienza geografica. Saronno conferma il proprio ruolo di polo commerciale sovracomunale e interprovinciale. La quota più consistente arriva da altre province lombarde, seguita dai visitatori della provincia di Varese e da quelli residenti nel comune ma esterni al centro storico. Non è marginale nemmeno la presenza di persone provenienti da altre regioni e dall’estero, segnale di un’attrattività che va oltre il bacino locale.

Nel dettaglio, dalla provincia di Varese emergono numeri importanti da Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella, mentre dall’area milanese spiccano Solaro e Milano città. Dalla provincia di Como arrivano soprattutto visitatori da Rovello Porro e Turate. Una distribuzione che racconta di una Saronno scelta come destinazione per lo shopping e il tempo libero, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi.

Un altro elemento chiave dell’identikit è il tempo trascorso in città. Nel Natale 2025 cresce in modo significativo la quota di chi resta in centro tra una e due ore, che raggiunge il 43,63%, in aumento rispetto al 40,65% dello scorso anno. Restano rilevanti anche le permanenze tra i 30 e i 60 minuti e quelle più lunghe, fino alle quattro ore. Un dato che indica un’esperienza più ricca, sostenuta da allestimenti, iniziative natalizie e dall’offerta commerciale.

In chiusura, uno sguardo ai tempi di percorrenza rafforza ulteriormente il quadro positivo. Aumenta la percentuale di visitatori che impiega più tempo per raggiungere Saronno, segnale di una disponibilità crescente a spostarsi appositamente per vivere il centro storico. Parallelamente, cresce anche la durata complessiva della visita, confermando che l’attrattività cittadina non si esaurisce in un passaggio veloce, ma si traduce in una permanenza più lunga e in una fruizione completa della città. Un trend che rappresenta un indicatore concreto della buona salute del commercio urbano e del ruolo di Saronno come punto di riferimento per un’area ampia e diversificata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09