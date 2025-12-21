Città

SARONNO – Venerdì 19 dicembre l’Auditorium Aldo Moro di Saronno ha ospitato la Mega tombopesca organizzata dal Comitato Genitori Aldo Moro di Saronno – Scuole Primarie San Giovanni Bosco e Vittorino da Feltre dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di famiglie, alunni, trasformando la serata in un significativo momento di aggregazione e condivisione.

L’evento ha preso il via alle 20.45 in un clima di entusiasmo e festa, con il pubblico coinvolto fin dalle prime estrazioni. La tombolata si è svolta in un’atmosfera vivace e partecipata, confermando ancora una volta il valore di iniziative capaci di unire divertimento e socialità.

Oltre all’aspetto ricreativo, la serata ha avuto una finalità solidale: i proventi raccolti saranno destinati al finanziamento di progetti e all’acquisto di materiali scolastici a supporto delle attività didattiche delle scuole coinvolte.

Fondamentale il contributo delle numerose attività commerciali di Saronno e dei comuni limitrofi, che hanno sostenuto l’iniziativa con grande generosità. Un ringraziamento particolare è rivolto anche all’Istituto Comprensivo Aldo Moro, alla Dirigenza e a tutto il personale scolastico per il supporto e la collaborazione.

Il successo dell’iniziativa conferma la Mega Tombopesca come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, capace di rafforzare il legame tra scuola e territorio. L’organizzazione guarda ora alla prossima edizione, con l’obiettivo di rinnovare un evento che unisce comunità, partecipazione e spirito solidale.

