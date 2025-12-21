SARONNO – Una pizza sul una torta come dessert e il bilancio comunale spiegato con un sorriso. E il reel condiviso dall’assessora Lucy Sasso e dai Giovani Democratici del Saronnese.

Il video prende spunto da una scena informale e quotidiana per spiegare un tema spesso percepito come ostico: il bilancio. Si parte con l’esponente della Giunta con il consigliere comunale sul divano e l’arrivo della pizza La piazza diventa l’occasione per parlare dell’aumento di 150% delle risorse per le pari opportunità e delle spese per iniziative ed eventi culturali rivolti ai giovani che raddoppiano. Arriva poi Nourhan Moustafa con la torta “bando da un milione e mezzo di euro vinto da Salonno Servizi per la Digitalizzazione della Città” Il risultato è un contenuto che rendere più accessibili le scelte politiche della maggioranza coinvolgendo le nuove generazioni. Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

