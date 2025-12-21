Basket

MILANO – Il campionato di Serie B Interregionale chiude i battenti per il 2025 e la Robur Saronno di coach Luca Ansaloni è impegnata a Milano sul difficile ma splendido campo della Bocconi di viale Toscana. Il primo canestro è di Acunzo, ma in generale l’avvio è equilibrato. La Robur prova a scappare via ma Infante trova il primo vantaggio Pelicans al 5′ sul 12-11.

L’equilibrio si rompe veramente solo nella seconda parte del secondo quarto, la difesa biancoazzurra è sempre più attenta e chiude completamente l’area. Acunzo infila un paio di stoppate e recupero e porta giù un bel po’ di utili rimbalzi, questo permette di avere possessi puliti in attacco che i compagni trasformano con altissime percentuali. Vanno al ferro Bagordo, Ventura, Redaelli, Panceri mentre Pellegrini brucia la retina anche dalla distanza. Il periodo finisce 31-47.



La ripresa comincia nello stesso mood. Pellegrini sale a quota 23 in un amen e costringe Bocconi al time out sul 34-60. Coach Favero sistema qualcosa e strappa un parziale di 6-0 per il contro time out roburino. E i ragazzi ricominciamo a giocare subito, anche contro una zona che non riesce mai ad essere veramente indigesta. Sono 60 punti nei due quarti centrali e soprattutto è +25 a dieci minuti dalla fine.



Il Q4 è controllo, anche perché il grande divario costringe Bocconi ad alzare l’aggressività e arriva presto il bonus che consente tanti viaggi in lunetta ai ragazzi per sigillare il punteggio finale. Il punto esclamativo lo mette Pellegrini con la bomba da dieci metri per toccare quota 35 personali e fissare la vittoria sul 75-96.



Vittoria pesante, ampiamente meritata. La squadra di coach Ansaloni gioca un basket divertente in attacco ed efficacie in difesa.



Tab.: Panceri 2, Pellegrini 35, Zotti Pavlovic 4, Tolotti, Ventura 20, Gualdi, Acunzo 4, Bagordo 7, Presotto 10, Redaelli 4, Fioravanti 10. All.: Ansaloni, Banfi, Bettoni.

(foto: i saronnesi al Bocconi sport center)

