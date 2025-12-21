Volley

CARONNO PERTUSELLA – Vittoria netta e di carattere per la Rossella pallavolo Caronno (serie B maschile), che sabato sera (11′ giornata) ha superato Limbiate con un secco 3-0 nella gara casalinga, nonostante un roster fortemente condizionato dagli infortuni e diverse giocatrici scese in campo in condizioni non ottimali. Una partita che poteva nascondere insidie, complice la stanchezza e l’emergenza fisica, ma che il gruppo ha affrontato con compattezza e determinazione, conquistando tre punti importanti per la classifica, con i caronnesi che restano in vetta.

L’avvio è stato a senso unico, con la Rossella dominante nel primo set chiuso sul 25-14, grazie a una superiorità evidente in tutti i fondamentali. Nel secondo parziale Limbiate ha provato a rimanere in partita, ma Caronno ha mantenuto il controllo fino al 25-19.

Il terzo set è stato il più combattuto. Con il calo delle energie e qualche difficoltà in più, la Rossella ha dovuto stringere i denti, rimontando uno svantaggio e chiudendo il parziale 25-23, che ha sancito il successo finale. Un 3-0 che assume un valore ancora maggiore per come è maturato, confermando la solidità del gruppo e la capacità di restare unito anche nei momenti più complessi.

Risultato: Rossella Caronno-Limbiate 3-0 (25-14, 25-19, 25-23)

Niente da fare per la Pallavolo Saronno sconfitta in casa, 1-3, dal Novi: i saronnesi scivolano al nono posto della graduatoria e devono iniziare a guardarsi alle spalle.

