Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate, cambio in panchina
22 Dicembre 2025
LAZZATE – L’Ac Ardor Lazzate ha comunicato di aver sollevato Riccardo Ghidelli (foto) dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva in un momento delicato della stagione per la formazione gialloblù, attualmente ultima in classifica nel campionato di Eccellenza con 10 punti, quattro in meno del Vigevano, che precede i lazzatesi in graduatoria. Domenica l’Ardor ha perso in casa con la Caronnese.
Nel breve comunicato diffuso dalla società, l’Ardor Lazzate ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto alla guida della squadra, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale.
Al momento non sono state fornite indicazioni sul nome del nuovo allenatore né sulle tempistiche della sua eventuale presentazione. Ma il nuovo mister potrebbe essere Mavillo Gheller, ex vice allenatore della Varesina calcio.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
22122025