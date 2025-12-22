Città

SARONNO – Neppure il covid e la pandemia hanno spezzato il filo che lega la piscina comunale di via Miola ai più piccoli e ai giovani. Quando l’impianto è stato costretto a fermarsi e l’acqua è rimasta ferma nelle vasche, il legame educativo e sportivo è continuato fuori dall’acqua, entrando nelle case delle famiglie saronnesi.

Durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, mentre le pagine ufficiali fornivano informazioni pratiche su sospensioni, recupero delle lezioni e strumenti di supporto come le iperclorazioni necessarie alla ripartenza in sicurezza, gli educatori hanno scelto di fare un passo in più. Sono nati così contenuti pensati appositamente per i bambini: piccole lezioni di nuoto “in vasca da bagno”, giochi nel lavandino, semplici esercizi motori e momenti di educazione fisica da fare in casa. Un modo concreto per non far perdere ai piccoli allievi il contatto con lo sport e con chi li seguiva ogni settimana.

Il rapporto con le famiglie è stato mantenuto soprattutto attraverso i social, in particolare la pagina Facebook “Saronno Servizi Sport”. Qui sono stati pubblicati aggiornamenti continui sulle riaperture, sulle modalità di recupero dei corsi e messaggi motivazionali, mentre le attività restavano sospese o fortemente limitate.

La ripartenza è arrivata nell’estate 2021, accompagnata dallo slogan “La passione che ci accomuna”. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l’impianto ha fatto registrare oltre 12.600 ingressi paganti, segnando un ritorno deciso alla vita sportiva.

Nel frattempo, proprio durante il lockdown, la piscina è stata anche rinnovata. Tra gli interventi più rilevanti il revamping della centrale di cogenerazione, concluso a maggio 2021. Un segnale chiaro: mentre le porte erano chiuse, il lavoro per il futuro non si è mai fermato.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09