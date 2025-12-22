Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Il giorno dopo l’incendio che ha colpito un’area camper alla periferia di Caronno Pertusella, sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire tutti i contorni dell’accaduto. Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri, all’interno di un’area di sosta in vicolo Varese.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un pickup dotato di modulo antincendio. Le fiamme hanno coinvolto quattro camper e una roulotte, ma l’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di evitare la propagazione dell’incendio ad altri veicoli presenti nel campeggio. Non si registrano feriti. Resta ora da chiarire l’origine del rogo, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Su ilSaronno anche la fotogallery dell’intervento dei pompieri.

(foto vigili del fuoco)

22122025