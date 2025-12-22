Città

SARONNO – Un pomeriggio iniziato come un incontro informale e finito con la città paralizzata. Oggi lunedì 22 dicembre Saronno ha vissuto scene da grande evento per la presenza di 22simba, con diverse centinaia di giovani che si sono radunati in via Varese fin dalle prime ore del pomeriggio.

L’appuntamento, legato a “Natale in provincia” nel ristorante Four seasons dove l’artista aveva lavorato da giovane, ha richiamato fan da tutta la zona. In sostanza chi portava un capo d’abbigliamento che non usava più riceveva in cambio un articolo del merchandising del rapper. Tutto quanto raccolto sarà donato in beneficienza. Già dalle 15 il marciapiede di via Varese risultava invaso da ragazzi e ragazze, con difficoltà di passaggio per pedoni e auto. Il traffico ha iniziato a rallentare e la presenza di pubblico è cresciuta ora dopo ora.

Il momento più critico si è verificato intorno alle 19. Decine di persone si sono riversate improvvisamente dal parcheggio dell’Aldi verso il locale, tra urla e slalom tra le auto. Diverse le chiamate alla polizia locale per chiedere un intervento sul fronte della sicurezza stradale tanto che sul posto sono arrivate anche alcune pattuglie dei carabinieri. La strada è stata invasa da giovani che attraversavano la carreggiata facendo slalom tra le auto in transito, creando una situazione di forte confusione e momenti di tensione. L’artista ha quindi lasciato Saronno scusandosi con i fan per non essere riuscito ad incontrando ma parlando di “motivi di ordine pubblico”.

Chi è 22simba

22simba è il nome d’arte di Andrea Meazza, classe 2002, nato e cresciuto a Saronno. Si avvicina al rap da giovanissimo partendo dal freestyle e inizia a scrivere testi intorno ai 13 anni. Il “22” nel nome richiama il numero di maglia di Kaká ed è anche un omaggio al rapper Cranio Randagio, scomparso nell’anno in cui avrebbe compiuto 22 anni. Debutta ufficialmente nel 2021 con brani come “Extraurbane”, “Mama” e “Per i Roiz”. Il singolo “Spoiler”, realizzato con Niky Savage, supera i milioni di stream su Spotify e lo porta all’attenzione nazionale. Nel tempo collabora con artisti della scena urban come Disme, Silent Bob, Néza, Promessa e Flaco G. Tra i progetti più noti l’EP “Falene”, “Isolamento di gruppo” e l’album “V per Ventidue”. Nei testi racconta spesso la vita di provincia, le difficoltà e le ambizioni della sua generazione, con uno stile diretto e personale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09