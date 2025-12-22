Cogliate

COGLIATE – È avvenuto lo scorso fine settimana l’episodio che ha creato forte apprensione nel centro del paese, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito quattro carabinieri e il sindaco intervenuti per fermarlo. L’uomo, di origini marocchine, risulta residente a Seveso e domiciliato a Cogliate.

Nel tardo pomeriggio, attorno alle 17.30, il 42enne ha attraversato le vie 4 Novembre e Minoretti muovendosi a zig zag, urlando frasi sconnesse, rovesciando i bidoncini dell’umido, colpendo le auto in sosta e bloccando il traffico. La situazione ha costretto le vetture in transito a rallentare per evitare di investirlo, provocando lunghe code nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in uno stato di forte alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di stupefacenti.

Dopo l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Anche il sindaco Andrea Basilico (foto), avvisato mentre si trovava in Comune, è sceso in strada per cercare di riportare la calma, senza successo. Nemmeno l’intervento di due familiari è servito a tranquillizzare l’uomo che, dopo alcuni minuti di mediazione, si è scagliato contro uno dei militari. Con l’aiuto del sindaco e del vicesindaco, nel frattempo giunto sul posto, il 42enne è stato immobilizzato e portato in caserma.

Il giorno successivo l’uomo è stato processato per direttissima e rilasciato con obbligo di dimora a Cogliate e obbligo di firma alla Polizia locale. Una decisione che ha suscitato disappunto e preoccupazione da parte del sindaco Basilico e del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, sede della tenenza dei carabinieri.

22122025