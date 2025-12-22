Città

SARONNO – Assenti in commissione e con una forte presa di posizione che parte dalla richiesta di rinviare il consiglio comunale. E’ la prima di posizione dell’opposizione ossia Saronno Civica, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e l’indipendenza Luca Amadio.

“La rigenerazione urbana delle aree ex Isotta-Fraschini – spiega una nota congiunta inviata da Francesca Pozzoli come vicepresidente della commissione – può rappresentare un reale momento di partecipazione democratica della città ad un progetto che ne potrebbe migliorare sensibilmente le prospettive future sia in termini di sviluppo economico, sociale e culturale che di attrattività e sostenibilità ambientale a vantaggio di tutti i saronnesi. Purtroppo l’insensata accelerazione impressa dall’Amministrazione in queste settimane rischia di far perdere alla città una opportunità unica.

Riteniamo infatti che uno dei progetti privati di rigenerazione urbana più rilevanti per Saronno degli ultimi trent’anni non possa arrivare in Consiglio Comunale poche ore dopo essere stato sommariamente illustrato ai soli componenti le Commissioni consiliari senza alcun reale confronto con la città.

È il metodo ad essere profondamente sbagliato. Dal poco che ci è dato di capire, diversi i dirimenti sono i punti che necessitano di essere compresi, discussi, valutati in termini di impatto sull’intera città e magari modificati.

Peraltro, anche la convocazione della seduta odierna delle commissioni riunite Urbanistica ed Infrastrutture, risulta viziata nella forma in quanto non sono state evidenziate le motivate ragioni di urgenza a supporto della convocazione con tempistiche inferiori ai tre giorni precedenti la seduta (art. 29 comma 10 e 12 del regolamento del Consiglio Comunale aggiornato alla Deliberazione Consiglio Comunale n° 50 del 29 settembre 2025).

Un progetto che interessa quasi 120.000 mq di superficie territoriale e che avrà un impatto strutturale e duraturo sulla città non può essere oggetto, in un arco temporale così ristretto, di valutazioni tecniche e politiche credibili, che richiedono analisi approfondite, confronto e tempo. Pretendere che si esprimano valutazioni fondate in poche ore significa rinunciare alla qualità del processo decisionale e ridurre un passaggio strategico per la città a un mero adempimento formale.

Per questo chiediamo all’Amministrazione Pagani di rinviare il Consiglio comunale di questa sera, convocato per la delibera di adozione del progetto, almeno alla seconda metà di gennaio. Un progetto destinato ad essere realizzato in non meno di 10 anni, nulla può perdere dal rinvio di alcune settimane, tutta la città può perdere da decisioni affrettate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09