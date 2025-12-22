Città

SARONNO – L’adozione del programma integrato di intervento in variante al Pgt ambito ex Isotta Fraschini è al centro del consiglio comunale convocato questa sera, lunedì 22 dicembre alle 21, in Sala Vanelli.

Proprio per la convocazione avvenuta “in corsa” lo scorso 17 dicembre che ha provocato dure prese di posizione da parte della minoranza tanto che, raccogliendo la richiesta di Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno, l’Amministrazione ha convocato una commissione Ambiente e Urbanista per oggi pomeriggio alle 17 su masterplan del comparto e lo studio della viabilità.

L’area ex Isotta Fraschini è la più grande area industriale dismessa di Saronno: circa 120 mila metri quadrati tra via Milano e il Retrostazione, dove un tempo sorgevano gli stabilimenti metalmeccanici della storica casa automobilistica. Oggi è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. Il proprietario, Saronno Città dei Beni Comuni, ha presentato un Piano Integrato d’Intervento che prevede un grande parco pubblico, funzioni formative, residenziali e la realizzazione del quartier generale e un cycling hub. La bonifica è in corso da alcuni anni e una parte del parco è già visitabile come “parco della memoria”.

