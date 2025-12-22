Città

SARONNO – “Scrivono tutti di Isotta e sull’Isotta, e allora perché evitare di aggiungere altra confusione? Già, perché? Perché tanti anni fa, con i miei amici Angelo e Franco, pensammo fosse possibile acquisire l’area e donarla (letteralmente) ai saronnesi. Pensammo fosse possibile massimizzare, andando oltre i requisiti del Pgt, la superficie a verde, per creare un parco vero”.

Inizia così il contributo dell’ex assessore Alessandro Merlotti al dibattito in corso sul futuro dell’ex Isotta infiammato dopo l’accelerazione che ha portato l’adozione in consiglio comunale prima di Natale.

“Alla fine del mese di luglio del 2017 uscì la notizia della messa all’asta dell’area. Così, con un po’ di faccia di tolla, lanciai l’idea di un’acquisizione popolare, cittadina, saronnese. In breve, si pensò di concentrare le costruzioni (due torri) nella porzione nord-ovest (a ridosso dei binari ferroviari), cedendo la volumetria ad operatori immobiliari “puri” si sarebbe ricavata una somma sufficiente per le bonifiche e per la successiva creazione del parco (manutenzione compresa), oltre a recuperare una piccola parte degli edifici esistenti (da destinare all’uso pubblico).

Tema bonifiche: ricordo lo scetticismo generale relativamente all’importo stimato dai periti del tribunale (tra i 6 e i 7 milioni e mezzo di euro, stima “a spanne” e non poteva essere altrimenti), ricordo anche di aver personalmente recuperato copia della perizia (marzo 2019) inviando una richiesta via mail allo studio del professionista delegato dal Giudice delle Esecuzioni.

Che cosa successe tra 2017 e 2019? Ci furono diversi esperimenti d’asta, tutti deserti (partecipai ad ogni seduta, in Via Nino Bixio 2 a Busto Arsizio), e man mano la cifra a base d’asta diminuiva, e si avvicinava ai nostri “desiderata”. Nostri di chi? Nel frattempo al gruppo di tre si erano affiancate altre tre persone, con forte “spirito civico”, interessate all’Isotta (uno è attualmente assessore, un altro è il comunicatore di Scbc). Poi si defilarono, o furono “defilati”.

“Desiderata” ok, ma con quali soldi? Un milione era stato promesso dal solito e benemerito mecenate dell’amaretto, altri denari stavano arrivando, con un acconto relativo alla volumetria in cessione l’operazione sarebbe stata possibile (da brividi o da galera in caso di insuccesso, ma possibile).

Poi però arrivò l’attuale operatore, io e Franco uscimmo di scena (o fatti uscire, vista la nostra diversa visione sul “parco”), il sottoscritto non prima di aver partecipato all’ultimo esperimento d’asta (21 novembre 2019), anch’esso andato deserto, in coda al quale fu ufficializzata l’offerta di un “privato” (acquisto per circa 3,2 milioni di euro, un affarone).

Da qualche parte ci dovrebbe essere ancora la foto che facemmo con il commercialista incaricato della vendita (per lui sorriso a trentadue denti, si era liberato del fardello e poteva incassare la sua percentuale). Si affacciò nella stanza anche un noto saronnese esperto di Lura (qualcuno mi dice essere stato il “kingmaker” dell’operazione “Pagani Sindaca”), quando ci chiese il motivo della nostra presenza gli dissi che eravamo lì poiché interessati all’acquisto di un box a Ferno, messo all’asta.

È andata così, non mi sento di biasimare né condannare una persona che non c’è più, che mi è stata molto cara (lo è ancora). Carissimo Angelo, senza rancore (ce n’è già troppo in giro, specialmente in consiglio comunale).

Qualche mese dopo mi capitò la fortuna di vivere l’esperienza in amministrazione, dove tenni sempre fissa la barra sull’interesse pubblico, senza “mettere i bastoni fra le ruote” (mi si creda), ma chiedendo il rispetto delle norme e delle procedure. Franco invece si dedicò anima e corpo al volontariato ed all’attuale progetto (“Saronno per la terra”) con il sogno di rendere questa nostra città sostenibile, vitale ed accogliente, con un’elevata qualità della vita.

Negli anni si è parlato tanto dell’Isotta, spesso a vanvera e senza conoscere le carte. Carte che in questi giorni escono dalla casa comunale, che, oltre ad essere energivora, è anche piena di spifferi e di buchi, un po’ da tutte le parti. E allora capita che la documentazione a corredo della discussione in consiglio comunale di lunedì sera finisca nelle mani degli amici (e anche degli amici degli amici).

Ho avuto modo di leggere, velocemente, la bozza di convenzione. Cara Saronno, cara Isotta, è andata così e ormai deve andare così. Buon Natale Isotta, dovrà essere buono per forza. Buon 2026 Isotta, speriamo che, oltre ai Re Magi, arrivino anche gli emiri.

