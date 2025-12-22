Saronnese

GERENZANO – Dal mese di gennaio cambia l’orario delle celebrazioni domenicali a Gerenzano. A partire dal 4 gennaio non sarà più celebrata la messa delle 11.30, una decisione assunta dal Consiglio pastorale dopo un confronto sulla programmazione e alla luce della scarsa partecipazione dei fedeli a quell’orario.

Il nuovo calendario prevede che le messe domenicali vengano celebrate alle 8.30, 10 e 18. L’orario delle 11.30 resterà previsto solo in alcune occasioni particolari, come la Festa delle Famiglie, le celebrazioni della Comunione, della Cresima o altre ricorrenze che verranno definite di volta in volta nelle programmazioni.

L’analisi del Consiglio pastorale ha riguardato anche la partecipazione alle celebrazioni del periodo natalizio. Per la Vigilia di Natale sono in programma una messa vigiliare alle 21 e la messa nella notte di Natale alle 23.30.

La partecipazione dei fedeli continuerà a essere monitorata per valutare eventuali scelte future. In occasione delle solennità che cadono in giorni feriali, come il primo gennaio e l’Epifania, le messe saranno celebrate agli orari 8.30, 10 e 18, mantenendo così una scansione stabile delle funzioni principali.

