Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 dicembre, spiccano l’intervento di un giovane studente in consiglio comunale a Saronno, l’incendio che ha distrutto un camper e le polemiche politiche sull’ex area Isotta. In evidenza anche la replica del sindaco Airoldi sul palazzetto e il video dell’assessora Sasso che spiega il bilancio comunale in modo originale.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, uno studente di 14 anni ha preso la parola per denunciare la percezione di insicurezza tra i giovani saronnesi, lanciando un appello accorato agli amministratori.

https://ilsaronno.it/2025/12/20/saronno-studente-14enne-interviene-in-consiglio-comunale-lo-vede-o-non-lo-vedete-che-ragazzi-come-noi-hanno-paura/amp/

Un camper è andato completamente distrutto in un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco; le immagini mostrano l’intensità delle fiamme e il lavoro dei soccorritori.

L’ex sindaco Airoldi risponde alle critiche dell’assessore al Bilancio Cattaneo sul mancato palazzetto a Saronno, definendo “sconcertanti” le motivazioni addotte dalla Giunta.

Attac esprime amarezza per il futuro dell’area ex Isotta, criticando la fine del processo di urbanistica partecipativa e denunciando un modello di città riservato ai ceti più abbienti.

L’assessora Sasso ha scelto un approccio inedito per spiegare ai cittadini le scelte economiche del Comune, utilizzando Instagram e una pizza come metafora per un video divulgativo.