SARONNO – Lo scorso 18 dicembre, al teatro Prealpi, la scuola primaria Ignoto Militi ha portato in scena uno spettacolo straordinario, coinvolgendo le classi prime, seconde e terze nello spettacolo “Il Natale dei Giocattoli”. Un’esibizione emozionante che ha messo al centro valori come l’empatia e la gentilezza, ricordando a tutti quanto sia importante amare ed essere amati, e rendere felici gli altri.

Un viaggio nel mondo dei giocattoli

Lo spettacolo si è sviluppato in cinque scene, curate con grande passione dalle insegnanti. I piccoli attori, con costumi colorati e sorrisi entusiasti, hanno trasportato il pubblico in un mondo magico dove i giocattoli prendono vita la notte di Natale. Attraverso le loro performance, hanno trasmesso il valore delle cose semplici e autentiche.

Letture animate e melodie natalizie

A seguire, le classi quarte hanno coinvolto la platea con la lettura animata dell’albo illustrato “L’albero di Natale del signor Vitale”, dando voce e movimento a una storia ricca di atmosfera natalizia. Poi si sono scatenati sul palco con “È Natale tutto l’anno”.

Il momento musicale ha unito le classi quarte e quinte in un coro con il canto natalizio in inglese “The March of the Reindeer”. Le classi quinte hanno impreziosito la serata con un’esecuzione al flauto di brani natalizi, aggiungendo emozione e suggestione allo spettacolo.

Una serata di emozioni e gratitudine

Un ringraziamento speciale va all’Associazione Genitori, che con il suo supporto e la sua disponibilità ha reso possibile la meravigliosa festa a teatro, e al corpo docente, sempre pronto ad accompagnare i bambini in esperienze significative.

Dopo anni difficili, è stato commovente vedere l’entusiasmo di bambini, famiglie e insegnanti, uniti in un’atmosfera di armonia e condivisione.

Il dirigente scolastico, Raffaele Scala, presente all’evento, ha espresso profonda gratitudine, ricordando a tutti quanto sia importante guardare il mondo con gli occhi dei bambini e custodire la speranza che essi rappresentano.

La magia del Natale ha riempito il teatro, lasciando nel cuore di tutti il ricordo di una serata indimenticabile.

Che i desideri di ciascuno possano avverarsi e che lo spirito del Natale ci accompagni tutto l’anno.

