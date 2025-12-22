Altre news

SARONNO – Lunedì 22 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più coperto, con nubi in aumento fin dal mattino e la possibilità di deboli piogge nel corso del pomeriggio. In serata sono attese schiarite, ma nel complesso il contesto resterà nuvoloso. Le precipitazioni previste saranno molto contenute, con un accumulo di circa 0.3 mm.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti: la massima sarà di 9°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 7°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata, con provenienza da Nordest al mattino e da Est nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo attive per la zona.

In Lombardia la situazione sarà simile: la giornata sarà in gran parte grigia e coperta su molte aree, con deboli piogge limitate alle basse pianure occidentali, tra cui rientra anche Saronno. Altrove, come su Alpi e Prealpi, non si escludono schiarite più ampie verso sera. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali.

