Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), spesso indicate come “case di riposo” o “residenze per anziani”, sono strutture socio-sanitarie extra-ospedaliere dedicate alle persone che si trovano in una situazione di “non autosufficienza” e che, in quanto tali, necessitano di assistenza a tempo pieno, medica, infermieristica e/o riabilitativa.

Le RSA non devono essere confuse con le RSSA, vale a dire le Residenze Socio Sanitarie Assistite, che sono dedicate a quei pazienti che soffrono di gravi disturbi psicofisici e che, di conseguenza, richiedono anche cure neurologiche e psichiatriche.

Quante sono le RSA a Milano?

Secondo il più recente rapporto disponibile pubblicato il 26 marzo 2025 (Rapporto annuale dell’Osservatorio RSA di FNP CISL – Anno 2024), le RSA lombarde monitorate nell’anno 2024 sono state 729, 8 in più dell’anno precedente.

Il maggior numero di residenze si trova nel territorio milanese, che conta 165 strutture. Fra queste vi sono i centri Anni Azzurri a Milano, che offrono servizi specializzati.

A seconda del numero di letti disponibili nella struttura si distinguono RSA piccole (fino a 60 posti letto), RSA medie (da 61 a 120 posti letto), RSA medio-grandi (da 121 a 200 posti letto) e RSA grandi (oltre 200 posti letto). Le più numerose sono quelle di medie dimensioni (402), seguite da quelle piccole (204), medio-grandi (92) e grandi (31).

Quali sono i servizi offerti in RSA?

All’interno delle residenze sanitarie assistenziali operano équipe multiprofessionali. Il periodo di residenza in una RSA, che può essere temporaneo o permanente, dipende dalle necessità assistenziali della persona e dalla valutazione effettuata dai servizi socio-sanitari.

Le strutture offrono servizi alberghieri e servizi sanitari specializzati. I primi sono le camere (singole o doppie), la ristorazione, il bar, le pulizie in camera, il servizio di lavanderia e di edicola, cure estetiche e parrucchiere. Sono previsti anche percorsi di socializzazione e di stimolazione.

I secondi, gestiti da un team multidisciplinare (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, OSS, educatori) permettono di gestire le varie patologie dell’età anziana, ivi comprese le problematiche legate al decadimento cognitivo, facendo in modo di assicurare il miglior livello possibile di qualità della vita.

I costi delle RSA lombarde

I costi delle residenze sanitarie assistenziali si dividono in due categorie: quota sanitaria (ovvero la tariffa) e quota alberghiera (retta).

Sempre facendo riferimento ai dati del rapporto FNP CISL citato in precedenza, in Lombardia la tendenza delle rette medie minime è in aumento. Si è infatti passati dai circa 62 euro del 2020 ai circa 70 euro del 2024. La quota sanitaria è definita dalla Regione a seconda del livello di complessità assistenziale.

Vale la pena sottolineare che alle rette possono essere applicati sconti e tariffe esclusive, sfruttando convenzioni con assicurazioni, enti o associazioni affiliate alla struttura oppure ottenere aiuti economici dal Servizio Sanitario Nazionale o dal Servizio Sanitario Regionale.

Inoltre, da alcuni anni la Regione Lombardia ha deliberato, per tutte le strutture del territorio regionale, che il 58% forfettario sulla quota totale annua pagata alla RSA è deducibile dalla dichiarazione dei redditi dell’ospite.