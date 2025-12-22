Saronno, trasporto pubblico locale: orari speciali per le festività natalizie
22 Dicembre 2025
SARONNO – In occasione delle festività di fine anno, il servizio di trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche. L’azienda di trasporto ha comunicato le modalità di esercizio valide nel periodo compreso tra domenica 22 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, con un servizio urbano organizzato a cadenza oraria, secondo gli orari stabiliti per ciascuna linea.
Di seguito il dettaglio delle corse previste per il servizio urbano di Saronno:
Linea 1
Le partenze sono programmate ai seguenti orari: 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15.
Linea 2
Il servizio sarà garantito con corse alle: 06:45 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45.
Linea 3
Le partenze previste sono: 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:45 – 12:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45.
Linea 4
Il servizio sarà attivo agli orari: 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15.
Linea 5
È prevista una corsa alle 13:45, oltre alle seguenti partenze: 06:45 – 07:45 – 10:45 – 11:15 – 12:15 – 12:45 – 13:15.+
L’invito ai cittadini è quello di verificare con attenzione gli orari prima di mettersi in viaggio, tenendo conto della programmazione festiva. Le modifiche sono pensate per garantire comunque la mobilità urbana durante il periodo natalizio, adattando il servizio alle esigenze tipiche delle festività.
(foto d’archivio)
