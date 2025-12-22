SOLARO – Un risultato che parte da quaderni e penne e arriva fino al podio nazionale. Due alunne delle classi quinte della scuola primaria Maria Mascherpa hanno conquistato il secondo e il terzo posto nella classifica nazionale del concorso Scriptorium – Olimpiadi di calligrafia, dedicato alla valorizzazione della scrittura a mano.

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 24 novembre in videoconferenza, dalle 10,30 alle 12,30, coinvolgendo studenti e insegnanti da tutta Italia. A distinguersi, nella categoria D riservata alle scuole primarie pubbliche e private, classi quinte, sono state Cristina Vismara e Sallja Elnajda, entrambe della classe 5 B della scuola primaria Maria Mascherpa dell’istituto comprensivo Regina Elena di Solaro.

Al concorso hanno partecipato i bambini grandi della scuola dell’infanzia, tutte le classi della primaria Maria Mascherpa e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello, sempre dell’istituto Regina Elena. Il doppio piazzamento sul podio nazionale rappresenta un traguardo importante per l’intera comunità scolastica.

Il concorso Scriptorium nasce con l’obiettivo di promuovere la “bella scrittura” e di far riscoprire alle nuove generazioni il valore della grafia manuale. In un contesto dominato da tastiere e schermi, la calligrafia diventa esercizio di concentrazione, pazienza e cura del dettaglio, oltre che strumento utile per sviluppare motricità fine e coordinazione.

Le Olimpiadi della calligrafia sono promosse dall’IC Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli di Reggio Calabria. Alle due alunne solariensi vanno i complimenti della scuola per un risultato che unisce talento, impegno e passione per la scrittura.

