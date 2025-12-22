iltra2

TRADATE – Il Comune ha attivato un nuovo bando di sostegno all’affitto rivolto ai nuclei familiari residenti in città che si trovano in una condizione di particolare difficoltà economica. La misura è destinata agli inquilini del mercato privato e prevede contributi economici non cumulabili, articolati su tre diverse linee di intervento.

Possono presentare domanda i nuclei con residenza anagrafica da almeno un anno nell’alloggio per il quale viene richiesto il contributo, titolari di un contratto di locazione valido e regolarmente registrato con un proprietario privato. Sono esclusi dal bando gli inquilini residenti negli alloggi dei servizi abitativi pubblici. Tra i requisiti generali richiesti rientrano il possesso di un indicatore isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 20.000 euro, l’assenza di proprietà di un alloggio adeguato in Regione Lombardia, la mancanza di procedure di rilascio dell’abitazione in corso al momento della domanda e il non aver già beneficiato, nel corso del 2025, di altri contributi o sostegni economici per il pagamento del canone di locazione.

Il bando prevede tre misure distinte. La prima è rivolta ai nuclei familiari con almeno un figlio minore e prevede un contributo fino a un massimo di quattro mensilità di affitto, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro per alloggio o contratto. A questa linea sono destinati 11.000 euro.

La seconda misura è riservata ai nuclei composti esclusivamente da persone over 55, nate prima del 1970, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito negli ultimi dodici mesi, ad esempio a seguito di licenziamento, cassa integrazione, cessazione dell’attività lavorativa, malattia grave, infortunio, decesso di un componente o separazione. In questo caso il contributo può coprire fino a quattro mensilità di canone, con un massimo di 1.500 euro per alloggio o contratto. Le risorse stanziate ammontano a 6.000 euro. La terza linea di intervento è dedicata ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone over 67, nate prima del 1958. Anche per questa misura il contributo massimo è pari a quattro mensilità di affitto e comunque non oltre i 1.500 euro per alloggio o contratto, con uno stanziamento complessivo di 12.000 euro.

I contributi previsti dal bando non sono cumulabili tra loro. L’iniziativa rientra nelle politiche comunali di supporto alle famiglie in difficoltà economica e mira a prevenire situazioni di morosità e disagio abitativo sul territorio.

(foto archivio: il Municipio di Tradate)

22122025