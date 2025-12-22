Comasco

TURATE – Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un uomo di 41 anni, indagato per una lunga serie di violenze e abusi nei confronti dell’ex compagna. La misura cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, è stata eseguita giovedì 18 dicembre dai carabinieri della stazione di Turate.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, condotte che si sarebbero protratte dal 2020. L’inchiesta è partita da una denuncia presentata dalla donna lo scorso novembre, inizialmente legata a episodi considerati “reati spia”, che hanno però portato ad approfondimenti più ampi sul contesto di violenza di genere.

Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire un quadro di sofferenze morali e psicofisiche subite dalla vittima nel corso degli anni, tra insulti, minacce di morte e rapporti sessuali imposti senza consenso, in un clima di gelosia ossessiva e sottomissione psicologica.

Il 41enne risulta indagato anche per interferenze illecite nella vita privata, avendo collegato il proprio telefono a quello della donna per controllarne comunicazioni e immagini personali. Oltre al braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento, nei suoi confronti è stato disposto anche l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

22122025