Tutto lo sport locale: nel calcio cade Fbc Saronno, Caronnese vince il derby. Basket: risorge la Robur. Volley, vola Caronno
22 Dicembre 2025
SARONNO – Tutto lo sport locale: nel calcio cade Fbc Saronno, Caronnese vince il derby. Pari il derby fra Cogliatese e Cgds Misinto. Nel basket, campionato maschile di serie B Interregionale, risorge la Robur Saronno vittoriosa al Bocconi sport center di Milano; mentre nel volley serie B maschile, vola la capolista Rossella Caronno.
Calcio serie D
Calcio Serie D: girone B, Varesina ko nel finale a Venegono Superiore
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Fbc Saronno ko: la doppietta di Citterio va volare l’Altabrianza Tavernerio
Promozione
Calcio Promozione, sorridono Ceriano e Aurora Cantalupo, frenano Solaro e Sc United
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ cat: buon finale di anno per il Tradate Abbiate, Gerenzanese ko
Calcio 2′ cat. locale, Cistellum campione d’inverno. Cade il Dal Pozzo
Calcio, 2’ Cat Monza : pareggio nel derby tra Cogliatese e Misinto
Basket, serie B Interregionale: la Robur Saronno sale in cattedra alla Bocconi
Serie B Interregionale: la Robur Saronno sale in cattedra alla Bocconi
Volley, derby serie B: Rossella Caronno supera Limbiate 3-0 nonostante le assenze
Volley, derby serie B: Rossella Caronnosupera Limbiate 3-0 nonostante le assenze
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Fbc Saronno contro Altabrianza allo stadio di via Biffi a Saronno, un’azione di gioco del match della domenica pomeriggio)
22122025