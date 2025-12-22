Saronnese

UBOLDO – Lu-Ve Group, leader globale nella produzione di scambiatori di calore e tecnologie avanzate di raffreddamento, rafforza il proprio posizionamento nel settore dei data center nel Nord Europa. Il cluster Lu-Ve Nordics ha acquisito un nuovo contratto nel segmento dei data center per un valore complessivo di 81,6 Msek (circa 7,45 milioni euro) confermando il ruolo del Gruppo come fornitore di riferimento di soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza e sostenibilità.

L’ordine acquisito riflette la forte domanda proveniente dal settore dei data center, oltre che dai comparti del raffreddamento industriale ed energetico, e consolida Lu-Ve Nordics come attore principale nella fornitura di tecnologie avanzate di raffreddamento in mercati chiave.

Nel dettaglio, Lu-Ve Nordics ha acquisito un importante ordine per la fornitura di numerosi dry cooler adiabatici Vxx3 WetWall, destinati a un primario operatore svedese di data center fortemente orientato alla sostenibilità e all’efficienza energetica. La commessa rappresenta una delle più rilevanti acquisite dal cluster nel segmento dei data center.

Tutte le apparecchiature saranno prodotte presso lo stabilimento Lu-Ve di Asarum, a conferma delle elevate competenze del sito e del suo ruolo centrale all’interno di Lu-Ve Nordics.

“Questo rappresenta un momento storico per Lu-Ve Nordics”, ha dichiarato Paul Falck, managing director di Lu-Ve Nordics. “L’ordine nel settore dei data center e il livello di ordini acquisiti dimostrano la fiducia che i nostri clienti ripongono nella nostra tecnologia, nelle nostre competenze ingegneristiche e nelle nostre persone. Evidenziano inoltre l’importanza delle nostre attività all’interno della strategia internazionale del gruppo”.

Crescita locale e nuove opportunità professionali

I risultati di Lu-Ve Nordics sono direttamente sostenuti dalla crescente domanda di tecnologie di raffreddamento sostenibili e ad alta efficienza. Per rispondere a questa dinamica positiva, il cluster Lu-Ve Nordics sta ampliando i propri team nei siti produttivi di Asarum, in Svezia, e di Vantaa, in Finlandia, nelle aree produzione, ingegneria, logistica e uffici tecnici, offrendo un’ampia gamma di opportunità di carriera.

“Stiamo crescendo e vogliamo crescere insieme alla comunità”, ha aggiunto Paul Falck. “Siamo alla ricerca di persone che desiderino entrare a far parte di un gruppo internazionale con una forte presenza locale, dove innovazione e lavoro di squadra sono al centro del nostro successo”.

