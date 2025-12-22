Cronaca

SOLARO / CESATE – Tornano a destare preoccupazione le condizioni di sicurezza sul territorio delle Groane. Nei giorni scorsi è stato infatti filmato un uomo armato di quello che sembra essere un machete lungo i margini del Parco delle Groane, in una zona già nota per la presenza di episodi legati allo spaccio di droga. Il video, registrato nel tardo pomeriggio, mostra un individuo mentre cammina lungo la Dodicesima strada, sul collegamento tra Cesate e Solaro, in un’area periferica del parco. Nelle immagini l’uomo appare con l’arma in mano, muovendosi senza apparente timore.

Il Parco delle Groane, nonostante l’elevato valore naturalistico, è da tempo al centro di interventi delle forze dell’ordine per contrastare attività criminali, in particolare legate al traffico di sostanze stupefacenti. In più occasioni i carabinieri di Cesate hanno smantellato bivacchi improvvisati nascosti nel verde, rinvenendo materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento della droga. Tra gli oggetti recuperati in passato figurano anche coltelli e altre armi da taglio.

I controlli nell’area sono stati intensificati, ma il fenomeno non risulta ancora del tutto arginato, nonostante i numerosi arresti effettuati negli ultimi anni. La presenza dell’uomo armato riporta l’attenzione sulla necessità di un presidio costante di una zona che continua a rappresentare un punto critico dal punto di vista della sicurezza.

22122025