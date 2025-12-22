iltra2

VEDANO OLONA – Nei giorni scorsi, nella sala consiliare, si è tenuto il consiglio comunale di insediamento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, organismo pensato per avvicinare i più giovani alla vita pubblica e alle istituzioni.

Il Ccrr rappresenta un percorso di cittadinanza attiva che punta a favorire l’inclusione e a rafforzare competenze fondamentali come il dialogo, il rispetto reciproco e il senso di responsabilità. Attraverso questo strumento, ragazze e ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi sui temi che riguardano la comunità e di partecipare in modo concreto alla vita del paese.

Per il mandato 2025-2027 sono stati eletti:

Nicolò Luca Ciraulo, sindaco

Tommaso La Rosa, vicesindaco

Giulia Baj, segretario

Edoardo Suriano

Amira Sofia Ghazaz

Alice Marini

Emma Maria Guzzetti

Elisa Adamoli

Aurora Zaffaroni

Federico Campagna

Alice Palazzo

Sofia Di Leo

Elia Uboldi

Ad accogliere i giovani consiglieri è stato il sindaco di Vedano Olona, Sergio Mina, che ha fatto gli onori di casa nel corso della seduta di insediamento, sottolineando il valore educativo e civico dell’iniziativa.

22122025