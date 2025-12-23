Città

Gentili colleghe e colleghi consiglieri, mi rivolgo soprattutto a voi.

Fermiamoci un momento per capire cosa stiamo facendo oggi: stiamo andando ad adottare il Piano Integrato di Intervento relativo all’area ATUa1, quella che tutti conoscono come ex-Isotta. E sottolineo subito: non stiamo approvando — l’approvazione arriverà verosimilmente tra sei mesi — ma adottando . Una distinzione che ha un significato importante.

Parliamo di “una buona parte” di quest’area perché c’è anche un’altra zona, nota come “area Bertani” (Immobiliare Saronno GB SpA), che rappresenterebbe la punta di quello spicchio tra via Milano e via Varese.

L’inizio di un cambiamento

L’adozione che facciamo oggi rappresenta il primo passo, il punto di partenza della discussione politica e cittadina. È il primo atto formale di questa amministrazione che — a differenza di quelle precedenti — vuole fortemente ridare vita a uno spazio che per troppo tempo è rimasto abbandonato. Sono convinto che sarà la svolta per la nostra città.

Ringrazio il lavoro degli uffici e dell’assessore Gilardoni: hanno trattato questo progetto come tutti gli altri, senza vie preferenziali, nel rispetto rigoroso dei vincoli di legge — e lo dimostra l’istruttoria di 17 mesi, davvero approfondita e puntuale. Ma questo non è un progetto come tutti gli altri. E se ne accorge subito chi guarda il master plan complessivo dell’ATUa1.

Un grande parco urbano per Saronno

Ecco il punto: una volta completato tutto, avremo realizzato un grande parco urbano unitario di più di 100.000 mq — 62.000 ora, più 20.000 di aree pubbliche in cessione, più il resto con Bertani — già inserito nel PGT.

Ma c’è un dettaglio su cui mi voglio soffermare: il parco del PII che adottiamo oggi sarà a uso pubblico ma mantenuto dal privato, sine die . Sapete cosa significa? Al comune costa zero per sempre. Consideriamo che la manutenzione vale circa 264 mila euro all’anno — dopo 7,5 anni al comune conviene così, piuttosto che accollarsi tutto il parco fin da subito.

Residenza, lavoro e servizi

Veniamo all’ambito abitativo. Nel progetto leggo:

090 mq di residenziale libera

più 13.000 mq di edilizia convenzionata — il 31%, che significa circa 100 nuclei famigliari

più 5.800 mq di ERS, edilizia residenziale sociale — il 14%, circa 60-70 nuclei famigliari

È una buona partenza. E poi c’è altro:

878 mq di terziario — servizi e aziende che portano a Saronno nuova linfa economica e lavorativa

— servizi e aziende che portano a Saronno nuova linfa economica e lavorativa 650 mq per il commerciale

Attenzione però: leggo chiaramente “Funzioni non ammesse: grandi superfici di vendita”. Mi piace molto. Voglio dire, non avremo l’ennesimo supermercato, ma solo esercizi di prossimità. Bene, molto bene. Perché negli ultimi anni le amministrazioni precedenti — in primis quella di centrodestra — ne ha fatto spuntare ben sette, di cui qualcuno ancora in costruzione. Non abbiamo bisogno di altri supermercati. Non aggiungo altro.

[2.650 mq commerciale – Funzioni non ammesse]

Le funzioni pubbliche: il cuore del progetto

Adesso arriviamo al punto che dobbiamo guardare con maggior attenzione — quelle che io chiamo funzioni pubbliche. Perché in questa sede abbiamo il compito di essere garanti e rappresentanti dei cittadini.

Leggo nel progetto:

Scuola di alta formazione (12.000 mq) — praticamente un’università, Brera?

(12.000 mq) — praticamente un’università, Brera? Nuovo polo di istruzione (1.700 mq) — scuola superiore con ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS

Sono compatibili con il mix funzionale del PGT, ma — e questo è importante — non sono indicate come obbligatorie. Molto bene! Immaginate i risvolti positivi per la città che un polo universitario comporta?

Andando noi ad adottare il PII oggi, queste funzioni saranno inserite nel progetto e non potranno essere cambiate. Potremo discutere su quale università, con quali modalità, ma di sicuro non ci metteremo un supermercato. A questo proposito rivolgo un invito direttamente alla mia amministrazione: mi piacerebbe organizzare incontri pubblici e aperti ai cittadini sulle funzioni di interesse pubblico.

L’attenzione all’ambiente

Nel progetto noto molta attenzione ai criteri della bioarchitettura e dell’architettura bioclimatica:

Fotovoltaico : 60% di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili

: 60% di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili Geotermia : impianto termofrigorifero ad acqua di falda, per dissipazione e prelievo del calore

: impianto termofrigorifero ad acqua di falda, per dissipazione e prelievo del calore Progettazione attenta a tanti aspetti di compatibilità ambientale — persino monitoraggi supplementari sulle acque di falda, non richiesti dalla legge.

È un’attenzione che apprezziamo.

Il dato economico

Dal punto di vista economico: 6 milioni di euro di oneri scomputabili e 18 milioni di euro di opere di urbanizzazione secondaria assoggettate all’uso pubblico. Con questi soldi si faranno tutte le opere di interesse pubblico. Non sono pochi.

Viabilità e parcheggi: una visione nuova

Vista la mia delega, voglio soffermarmi in particolare su viabilità e parcheggi. Qui emerge davvero la visione diversa di questo progetto.

Primo: il progetto mette al centro le persone — noi cittadini e la mobilità dolce. Ma è anche sostenibile per l’impatto viabilistico attuale e futuro, grazie a un nuovo sistema di accessibilità viabilistica e ciclopedonale che attraversa in ogni direzione tutta l’area.

Cominciamo dagli studenti. Chi viene da fuori Saronno arriverà in treno o con i mezzi. L’ho visto sulla mia pelle: quando ho fatto il Politecnico a Milano, in tutti quegli anni non mi è mai venuto in mente di andare con l’auto. La posizione con la stazione ferroviaria e la vicinanza della stazione autobus di via 1° maggio lo consente. Sarà così per la stragrande maggioranza degli studenti.

[Stazione ferroviaria – mobilità dolce]

Il traffico veicolare

Quanto alla viabilità in auto: sono state fatte simulazioni sui dati del PGTU — io personalmente non lo amo, e comunque non sarebbe neppure vincolante. Ma consideriamo: sul lungo periodo, aggiungendo il traffico dalla zona ATUa1-B (Bertani/GB) limitrofa, e aggiungendo un +30% di scenario cautelativo, persino l’intersezione tra via Milano e via Varese mostra un buon funzionamento e un deflusso accettabile: 18-20 secondi di ritardo massimo nel peggiore dei casi e nelle ore di punta.

I numeri non mentono.

I parcheggi: non tolti, ricollocati

Per quanto riguarda i parcheggi: non vengono tolti, ma ricollocati in diverse aree. Tra l’altro, il parcheggio ex De Nora sarà uno degli ultimi ad essere spostato — quindi fra quattro anni.

Ho scelto di guardare i numeri. I numeri sono chiari. Ho visto due strategie complementari:

Prima strategia — nuovi parcheggi:

I 600 nuovi del residenziale: ognuno ha il suo posto

del residenziale: ognuno ha il suo posto “Al livello -2 del lotto A è previsto un parcheggio in struttura per 220 posti auto uso pubblico per la stazione ferroviaria”

uso pubblico per la stazione ferroviaria” Più altri 402 parcheggi pubblici in diverse aree

Totale: 622 nuovi posti per i pendolari.

Seconda strategia — ottimizzazione degli attuali:

Lo stesso PGTU dice che i parcheggi nell’area hanno un’occupazione del 64%. Si può migliorare. Rimangono 422 posti liberi. In totale, quindi, abbiamo più di mille posti disponibili. Le simulazioni e i professionisti dicono che sono sufficienti. Mi fido.

A conclusione del progetto (fra cinque anni), come amministrazione potremmo pensare a diverse ipotesi: l’area di via 1° maggio, bus navetta, miglioramenti sostanziali del servizio pubblico locale — che ne avrebbe davvero bisogno — per i pendolari di Saronno e di fuori città che non possono usare il treno. L’idea è trovare i posteggi pendolari abbastanza vicini e servirli con navetta, ma non subito a ridosso della stazione, perché i posteggi più centrali vanno dedicati a chi va in centro.

La domanda finale

L’adozione di oggi non è il punto di arrivo, ma solo il punto di partenza di un progetto che vorrei fosse condiviso il più possibile con tutti. Dentro questa adozione e nel progetto che potrà essere migliorato e aggiustato con le osservazioni da qui all’approvazione — fra sei mesi.

Su questo passaggio chiedo a Saronno, a questo consiglio: cosa vuole davvero?

Vuole:

Un polo superiore e universitario?

Un parco pubblico ben mantenuto?

Costruire con moderazione, ma permettere tutto questo?

Un progetto diverso dai soliti “case e supermercati”, attento alle tematiche ambientali?

Una viabilit à garantita per il traffico tradizionale e per i parcheggi, ma — soprattutto — una nuova concezione che mette al centro la persona e la mobilit à dolce?

In breve: riqualificare l’area o lasciarla così per altri N anni?

Ebbene, la mia risposta — la risposta di Tu@Saronno — è sì a tutte queste domande. Chi vota no o si astiene dice no a tutto questo. Io penso che sia ora di dire sì!