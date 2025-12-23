Città

SARONNO – “Entrare non è stato facile, ma una volta dentro non ce ne siamo più andati”. Inizia così la testimonianza di Marco, papà di Asia, quattro anni e mezzo, che racconta l’esperienza della sua famiglia nei corsi della piscina comunale di via Miola. Una storia che ben rappresenta il rapporto tra l’impianto e i più piccoli.

Marco e la figlia non sono residenti a Saronno, arrivano dall’hinterland, ma dopo qualche tentativo riescono a ottenere un posto nei corsi baby. Da oltre un anno e mezzo la piscina è diventata un appuntamento fisso. “Abbiamo trovato un ambiente molto professionale, ma allo stesso tempo familiare e accogliente”, racconta il papà.

L’inizio non è stato semplice. Asia aveva già frequentato altre piscine, ma il cambio di contesto ha portato qualche difficoltà. A fare la differenza, secondo il racconto, è stato il lavoro dello staff del settore giovanile: educatori preparati, capaci non solo di insegnare ma anche di accompagnare e rassicurare i bambini. “C’è una grande attenzione all’aspetto umano, al prendersi cura dei piccoli” spiega Marco.

Un passaggio speciale è dedicato al coordinatore dei corsi nuoto, definito “un’istituzione della piscina”. Nonostante il ruolo organizzativo, è presente in vasca e vicino ai bambini. “In un momento di difficoltà di mia figlia ha saputo darle lo stimolo giusto. Oggi per Asia è ‘il capo’ e il venerdì non vede l’ora di andare in piscina per incontrarlo” racconta il papà.

Il giudizio finale è netto. L’esperienza viene consigliata anche ad altre famiglie, come un percorso di crescita in un ambiente sano ed educativo. Una testimonianza che racconta, meglio di qualsiasi numero, perché la piscina di via Miola continui a essere un punto di riferimento per tante famiglie, dentro e fuori Saronno.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

