Calendario dell’Avvento, sorpresa sul balcone: dopo Be Net 2 arriva la voce di Francesca Visentin
23 Dicembre 2025
SARONNO – Un regalo di Natale arrivato a sorpresa illumina il balcone del Calendario dell’Avvento di via Garibaldi 4. Questa sera, martedì 23 dicembre, accanto ai giovani protagonisti del programma musicale quotidiano, il pubblico potrà ascoltare anche la voce di Francesca Visentin, reduce dall’esperienza a The Voice Senior, protagonista di un’ospitata non annunciata.
L’appuntamento rientra nel format “Ogni giorno è festa!”, che anima il centro con brevi momenti musicali quotidiani. Il calendario prevede l’avvio dell’evento dalle 18, con l’esibizione dei ragazzi di Be Net 2 Spazio Giovani, impegnati in una performance rap. Subito dopo, a sorpresa, salirà sul balcone Francesca Visentin, per un intervento pensato come augurio natalizio alla città.
Il progetto nasce dalla collaborazione con associazioni e scuole di musica cittadine e punta a valorizzare i giovani talenti locali, affiancandoli a ospiti capaci di portare nuove suggestioni. La presenza di Visentin, apprezzata dal pubblico televisivo per la sua intensità vocale, aggiunge un tocco speciale a una serata già attesa.
