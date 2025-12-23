iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nei giorni scorsi alla palestra comunale la gara interregionale di tiro con l’arco organizzata dall’Asd Arcieri Castiglione Olona. La competizione era valida per la qualificazione ai campionati Italiani e ha visto la partecipazione di 33 atleti provenienti da diverse realtà del territorio.

L’associazione sportiva è attiva a Castiglione Olona da circa 40 anni e rappresenta da tempo un punto di riferimento locale per la pratica del tiro con l’arco. La sede dell’Asd Arcieri Castiglione Olona si trova in via Leonardo da Vinci. Chi desidera avvicinarsi a questo sport o conoscere più da vicino le attività dell’associazione può contattare il referente Luciano Ravazzani oppure l’istruttore Luigi Castiglioni.

Il prossimo appuntamento è già in calendario per il mese di febbraio, quando è in programma una gara di campagna Artéfil che si svolgerà nella sede dell’associazione.

(foto: un momento della manifestazione che si è svolta recentemente a Castiglione Olona)

